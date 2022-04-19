Санду: Использование георгиевской ленты преступно. Те, кто нарушат запрет, жёстко заплатят за это (ВИДЕО)

Санду: Использование георгиевской ленты преступно. Те, кто нарушат запрет, жёстко заплатят за это (ВИДЕО)

Политики, которые будут призывать граждан выйти 9 Мая с георгиевской лентой, невзирая на введённый запрет, жёстко заплатят за это. Об этом на брифинге для прессы заявила Майя Санду. 

– Те, кто используют символы войны, чтобы породить ненависть в нашем сознании, чтобы посеять вражду и разделение в обществе, жёстко заплатят за это, согласно закону. Использование этих символов – преступно и отвратительно, – сказала она. 

Напомним, сегодня Майя Санду промульгировала закон о запрете георгиевской ленты.

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