Санду и правительство не хотят участвовать в переговорах по газу

Санду и правительство не хотят участвовать в переговорах по газу

Майя Санду до сих пор не знает, по какой цене Молдова будет далее покупать газ у России. Президент и правительство не намерены участвовать в переговорах по новому контракту. Они возложили эту ответственность исключительно на “Молдовагаз”. 

– Закон гласит, что ответственна компания “Молдовагаз”. Ждём результатов, – сказала она. 

Закон, однако, не запрещает участвовать в переговорах и правительству, но кабинет министров не станет этого делать, дала понять глава государства.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что осенью стоимость газа вырастет для потребителей более чем на 30%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md