Санду и остальные участники праздника игнорируют рекомендации Немеренко: все без масок (ВИДЕО)

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Майя Санду и остальные участники сегодняшних мероприятий по случаю Дня независимости полностью игнорируют рекомендации, с которыми накануне выступила министр здравоохранения Алла Немеренко. Последняя заявила, что все должны быть на празднике в масках и соблюдать дистанцию минимум в метр.

Однако и президент, и премьер-министр, и спикер нарушили эти правила. Более того, будучи на сцене, Санду разрешила снять маски и прибывшим гостям – Клаусу Йоханнису и Владимиру Зеленскому.

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