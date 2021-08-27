Санду и остальные участники праздника игнорируют рекомендации Немеренко: все без масок (ВИДЕО)

Санду и остальные участники праздника игнорируют рекомендации Немеренко: все без масок (ВИДЕО)

Майя Санду и остальные участники сегодняшних мероприятий по случаю Дня независимости полностью игнорируют рекомендации, с которыми накануне выступила министр здравоохранения Алла Немеренко. Последняя заявила, что все должны быть на празднике в масках и соблюдать дистанцию минимум в метр. 

Однако и президент, и премьер-министр, и спикер нарушили эти правила. Более того, будучи на сцене, Санду разрешила снять маски и прибывшим гостям – Клаусу Йоханнису и Владимиру Зеленскому.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md