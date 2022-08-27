Санду: Хочу, чтобы Молдова стала сильной и свободной в семье ЕС

В День независимости глава государства заявила, что гордится каждым гражданином Республики Молдова и хочет, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной, свободной и демократической – в составе семьи Европейского союза.

Во время церемонии открытия празднования Дня независимости Майя Санду подчеркнула, что Республика Молдова – свободная страна с прекрасными людьми.

– Сегодня важный день для граждан. Мы все хотим, чтобы Молдова была государством, которое защищает и помогает, сильную и демократическую страну. Только так люди смогут выбирать, что лучше для них, а государство будет работать на это. Свободный народ будет выбирать лучшую жизнь у себя дома. Война в Украине показывает нам цену свободы. Мы помогали, чем могли, и весь мир увидел нас такими, какие мы есть – маленькой страной с большим сердцем. Война потрясла нашу жизнь. Война означает кризисы и нищету. Республика Молдова – свободная страна, и в этом наша сила. Давайте все ценить свободу и строить благополучие, — сказала Майя Санду.

Президент уточнила, что в этом году Республика Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз, что поможет нам создать правовое государство, инвестировать в бизнес и села.

– Граждане выбрали свободу и демократию, а для достижения этой цели нам нужна помощь наших европейских партнёров. Мы уверены, Республика Молдова может стать действительно сильной в семье ЕС. Государство заботится о защите интересов людей, мы протянем руку помощи всем, кто в ней нуждается. Мы сделаем всё, чтобы благополучно выйти из холодного сезона, чтобы сохранить мир и безопасность жителей нашей страны. Хотим, чтобы вы знали, что мы гордимся каждым гражданином страны. Я всецело уверена, что у нас всё получится. Мы выйдем из кризисов более сильными и устойчивыми, чтобы изменить положение дел к лучшему. Призываю вас не останавливаться посреди пути, а оставить нашим детям свободную и процветающую страну здесь, дома. С днем рождения, Республика Молдова! — заявила Майя Санду, сообщает moldpres.md.

С праздником жителей страны поздравили также премьер-министр и спикер.