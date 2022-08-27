Санду: Хочу, чтобы Молдова стала сильной и свободной в семье ЕС

В День независимости глава государства заявила, что гордится каждым гражданином Республики Молдова и хочет, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной, свободной и демократической – в составе семьи Европейского союза.
Во время церемонии открытия празднования Дня независимости Майя Санду подчеркнула, что Республика Молдова – свободная страна с прекрасными людьми.
– Сегодня важный день для граждан. Мы все хотим, чтобы Молдова была государством, которое защищает и помогает, сильную и демократическую страну. Только так люди смогут выбирать, что лучше для них, а государство будет работать на это. Свободный народ будет выбирать лучшую жизнь у себя дома. Война в Украине показывает нам цену свободы. Мы помогали, чем могли, и весь мир увидел нас такими, какие мы есть – маленькой страной с большим сердцем. Война потрясла нашу жизнь. Война означает кризисы и нищету. Республика Молдова – свободная страна, и в этом наша сила. Давайте все ценить свободу и строить благополучие, — сказала Майя Санду.
Президент уточнила, что в этом году Республика Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз, что поможет нам создать правовое государство, инвестировать в бизнес и села.
– Граждане выбрали свободу и демократию, а для достижения этой цели нам нужна помощь наших европейских партнёров. Мы уверены, Республика Молдова может стать действительно сильной в семье ЕС. Государство заботится о защите интересов людей, мы протянем руку помощи всем, кто в ней нуждается. Мы сделаем всё, чтобы благополучно выйти из холодного сезона, чтобы сохранить мир и безопасность жителей нашей страны. Хотим, чтобы вы знали, что мы гордимся каждым гражданином страны. Я всецело уверена, что у нас всё получится. Мы выйдем из кризисов более сильными и устойчивыми, чтобы изменить положение дел к лучшему. Призываю вас не останавливаться посреди пути, а оставить нашим детям свободную и процветающую страну здесь, дома. С днем рождения, Республика Молдова! — заявила Майя Санду, сообщает moldpres.md.
С праздником жителей страны поздравили также премьер-министр и спикер.
– День независимости – это момент осознания того, что мы в ответе за себя и окружающих, что нам дано беречь этот райский уголок и делать всё, что в наших силах, чтобы защищать его, заботиться о нём и передать его нашим детям лучшим, чем мы его получили. Независимость означает свободу решать для себя, что нам делать дальше, осознавая последствия нашего выбора. Независимость означает ответственность за каждое действие и умение использовать возможности постоянно меняющегося мира. Люди Молдовы, находящиеся по всему миру, сегодня празднуют место своего происхождения, место, откуда они начали, место, куда многие из нас надеются вернуться, чтобы внести свой вклад в перемены, чтобы сделать страну лучше, – отметила Наталья Гаврилица.
– Молдова, желаю тебе жить свободно, потому что у молдаван свободный дух. В мире, потому что мы хорошие и мирные люди. В достоинстве, потому что мы происходим из достойной нации. В благополучии, потому что молдаване достойны и заслуживают хорошей жизни дома. С днём рождения, Республика Молдова! – подчеркнул Игорь Гросу.
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