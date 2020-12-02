Санду хочет дестабилизации? Избранный президент призвала граждан к протестам

0

Несколько минут назад избранный президент провела брифинг для прессы, на котором призвала граждан принять участие в акции протеста перед зданием парламента завтра в 10.00.

– Призываю вас выйти завтра и защитить наше право на страну, в котором будут порядок и справедливость. Призываю вас прийти завтра в 10.00 к зданию парламента с масками и сохраняя дистанцию, чтобы защитить свой голос и волю народа, – сказала она.

Стоит напомнить, что решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью до 15 января в Молдове запрещены собрания с участием более чем 50 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.