Санду хочет дестабилизации? Избранный президент призвала граждан к протестам

Санду хочет дестабилизации? Избранный президент призвала граждан к протестам

Несколько минут назад избранный президент провела брифинг для прессы, на котором призвала граждан принять участие в акции протеста перед зданием парламента завтра в 10.00. 

– Призываю вас выйти завтра и защитить наше право на страну, в котором будут порядок и справедливость. Призываю вас прийти завтра в 10.00 к зданию парламента с масками и сохраняя дистанцию, чтобы защитить свой голос и волю народа, – сказала она. 

Стоит напомнить, что решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью до 15 января в Молдове запрещены собрания с участием более чем 50 человек.

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