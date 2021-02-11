Санду грозит отставка, если она не выдвинет предложенного большинством кандидата в премьеры

Санду грозит отставка, если она не выдвинет предложенного большинством кандидата в премьеры

Решение Конституционного суда, принятое 6 августа 2020 года, обязывает главу государства выдвинуть предложенного парламентским большинством кандидата в премьеры. В противном случае Майе Санду грозит отставка, пишет protv.md. 

Примечательно, что данный вердикт судьи вынесли в ответ на запрос депутатов “АКУМ”.

Сегодня в парламенте было создано техническое большинство, которое выдвинуло на пост премьера кандидатуру Марианны Дурлештяну.

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