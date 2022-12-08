Санду, Гросу и Гаврилице повысят зарплаты (ФОТО)

Санду, Гросу и Гаврилице повысят зарплаты (ФОТО)

Зарплата Майи Санду станет на 1400 леев выше с 1 января. Такая же прибавка ждёт Игоря Гросу, Наталью Гаврилицу и депутатов, следует из проекта государственного бюджета на 2023 год, принятого вчера правительством, сообщает unimedia.info.

Ранее мы писали, что вырастут и зарплаты министров.

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Комментарии (1)

  1. Главное себя не забыли,бедненькие.А остальной народ пусть выбираются из нищеты самостоятельно.Инфляция 34% а компенсация 14%.Умные придурки.

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