Санду, Гросу и Гаврилице повысят зарплаты (ФОТО)

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Зарплата Майи Санду станет на 1400 леев выше с 1 января. Такая же прибавка ждёт Игоря Гросу, Наталью Гаврилицу и депутатов, следует из проекта государственного бюджета на 2023 год, принятого вчера правительством, сообщает unimedia.info.

Ранее мы писали, что вырастут и зарплаты министров.

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