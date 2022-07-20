Санду – гражданам: Готовьтесь к тяжёлой зиме (ВИДЕО)

Санду – гражданам: Готовьтесь к тяжёлой зиме (ВИДЕО)

Майя Санду считает, что гражданам нужно готовиться к тяжёлой зиме. Об этом она заявила на встрече с жителями Пырлицы Фалештского района. 

– Думаю, нам нужно готовиться к сложной зиме. Что мы можем сделать, так это обеспечить людей дровами. Знаю, что министерство попросило примарии собрать информацию о потребности в дровах в каждом населённом пункте. Мы сохраним цену, чтобы избежать спекуляций. Сейчас мы будем больше инвестировать в солнечную энергию, потому что она более дешёвая и долгосрочная, но инвестиции поначалу более высокие, – сказала Санду. 

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