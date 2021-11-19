Санду готова снова участвовать в антироссийской “Крымской платформе” (ВИДЕО)

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Президент не считает, что её участие в антироссийском саммите каким-либо образом навредило отношениям с РФ или переговорам по газу. Более того, Санду заявила, что её позиция осталась неизменной. Она допускает повторное участие в “Крымской платформе”.

– Республика Молдова всегда уважала и будет продолжать уважать территориальную целостность Украины, как и Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Это официальная позиция РМ, она таковой и останется, – сказала Санду.

Напомним, выступая на форуме, Санду заявила, что “Крым – это Украина, а Россия грубо нарушила международное право”. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сказала, что Россия, выстраивая двусторонние отношения с официальным Кишинёвом, будет учитывать участие президента Молдовы в так называемой “Крымской платформе”.

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