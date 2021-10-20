Санду год назад: Мы платим за газ 170 долларов. Где вклад Додона? (ВИДЕО)

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Год назад в рамках предвыборной кампании Майя Санду критиковала Игоря Додона за то, что Молдова покупала газ по цене 170 долларов за тысячу кубометров. “Мы хотим, чтобы газ был дешевле, и нам нужны такие руководители, которые смогут этого добиться”, – говорила она. Однако в настоящее время, при правлении самой Санду и ПДС, наша страна закупает “голубое топливо” в 5 раз дороже: 790 долларов за тысячу кубов.

– Мы платим 170 с чем-то долларов. Где вклад, где дружба Игоря Додона с Россией, чтобы он помог нам, гражданам? Мы хотим более дешёвый газ, это естественно. И мы хотим таких руководителей, которые смогут этого добиться, – говорила она.

Напомним, что пока нет ясности, по какой цене и из какого источника Молдова будет закупать газ с 1 ноября. Однако уже известно, что тариф неизбежно вырастет – об этом накануне заявила Наталья Гаврилица.

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