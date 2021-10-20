Санду год назад: Мы платим за газ 170 долларов. Где вклад Додона? (ВИДЕО)

Год назад в рамках предвыборной кампании Майя Санду критиковала Игоря Додона за то, что Молдова покупала газ по цене 170 долларов за тысячу кубометров. “Мы хотим, чтобы газ был дешевле, и нам нужны такие руководители, которые смогут этого добиться”, – говорила она. Однако в настоящее время, при правлении самой Санду и ПДС, наша страна закупает “голубое топливо” в 5 раз дороже: 790 долларов за тысячу кубов.
– Мы платим 170 с чем-то долларов. Где вклад, где дружба Игоря Додона с Россией, чтобы он помог нам, гражданам? Мы хотим более дешёвый газ, это естественно. И мы хотим таких руководителей, которые смогут этого добиться, – говорила она.
Напомним, что пока нет ясности, по какой цене и из какого источника Молдова будет закупать газ с 1 ноября. Однако уже известно, что тариф неизбежно вырастет – об этом накануне заявила Наталья Гаврилица.
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Вы знаете,прикольно, что редакция независимо от того,какая тема освещается с Маей Санду,всегда выставляет фото с сжатым кулаком. Дай Бог чтобы она была второй Ангелой Меркель,или Путиным,почему нет,чтобы наводить порядок в Молдове. Что касается энергетики,никто не виноват,против системы никто не шел во все времена. За нас всё решал старший брат. Сегодня новое время и надо научиться самим что-то делать. Сложно,но надо!!! Мы такими ленивыми стали,что даже землю разучились обрабатывать. Мы закупаем овощи и фрукты! Срамота! Уничтожили все консервные заводы! А мы говорим о энергетики,ею никогда никто не занимался,к сожалению.
Какой порядок может навести Санду в Молдове ? Как в Украине ? На основе русофобии ? А землю становится некому обрабатывать – молодежь уезжает из страны. Фрукты и овощи завозят к нам , поскольку рыночные отношения, а преференций для местного производителя нет ! Это должна делать власть – думать о местном производителе ! Для консервов должно быть сырье, да и руки рабочих. А при том беспорядке, что был , многие молодые уехали из страны в поисках лучшей жизни. И то, что уничтожили консервные заводы, Вы правы. Ведь надо было думать, о сырье, о рабочих, о рынках сбыта, и т.д. По сути делается все для того, чтобы люди стали рабами на своей земле !
Языком молоть не мешки таскать ! Обещаний о благе народа было множество, а результат – вот он ! Главное ведь грязью полить Россию с подачи америкосов – результат не замедлил себя ждать ! Пострадали фермеры, а теперь вообще все с этим газом ! И то, что ПДС с Санду сами были замешаны в краже миллиарда – это общеизвестно. Потому и постарались закрыть Стояногло поскорее. Бегнадега полная !