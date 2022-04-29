Санду: Георгиевская лента символизирует войну, поэтому мы её запретили (ВИДЕО)

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Георгиевская лента стала символом войны, поэтому власти Молдовы решили её запретить. Об этом Майя Санду заявила в интервью. Президент утверждает, что лента была запрещена “для безопасности нашего общества”.

– Как вы можете представить, что рядом с нами, в Одессе, например, погибают люди из-за того, что стреляют в квартирах мирных жителей, а у нас тут некоторые товарищи будут ходить с этими символами войны и продвигать эту войну? Это недопустимо…Георгиевская лента не была символом Победы до 2005 года, а сейчас она стала символом войны против Украины. Поэтому нужно было запретить её. Я считаю, что все должны быть против этой войны, – сказала она.

Санду также добавила, что “мы хотим остановить тех, кто за войну, кто говорит, что так украинцам и надо. Этого не должно быть. И если для того, чтобы это остановить, нужен закон, мы остановим это через закон”.

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