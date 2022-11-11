Санду: Европейская интеграция – единственный путь мирного развития Молдовы

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Визиты руководства Европейского союза в Республику Молдова – это сигнал поддержки процесса европейской интеграции и преодоления нынешних кризисов. Об этом сегодня заявила глава государства Майя Санду на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Кишинёве.

Президент поблагодарила руководство Европарламента за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране в процессе укрепления демократического общества.

– Мы рассчитываем на столь же мощную поддержку в будущем реформ и интеграции в ЕС. Европейский парламент был и остается символом демократии. Вы были с нами в самые трудные времена и поддерживали нас в наших усилиях по получению статуса страны-кандидата в члены ЕС. От имени всех граждан я благодарю вас за возможность стать частью европейской семьи. Война в Украине доказала, что европейская интеграция – единственный путь мирного развития нашей страны. В то же время мы благодарим вас за поддержку в преодолении энергетического кризиса, – отметила Санду.

Со своей стороны председатель Европарламента Роберта Метсола заверила, что ЕС всегда будет рядом с Республикой Молдова и окажет всю необходимую поддержку для диверсификации источников энергоснабжения.

Напомним, вчера нашу страну посетила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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