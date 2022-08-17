Санду: Если бы президентом сейчас был Додон, он бы позволил России использовать Молдову в войне против Украины (ВИДЕО)

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Нынешние власти в лице Майи Санду и ПДС делают всё для сохранения мира в Молдове, а если бы в настоящее время президентом был Игорь Додон, он бы позволил России использовать нашу страну в войне против Украины. С таким заявлением в интервью информационному порталу esp.md выступила Майя Санду.

– Давайте подумаем, что было бы, если бы сегодня господин Додон был президентом Молдовы. Тогда он бы помог России, Россия смогла бы использовать Молдову в этой войне против Украины, а Украина ответила бы. Вы что, думаете, что у нас сегодня был бы мир, если бы такие товарищи были у власти? – сказала она.

Игорь Додон данное заявление пока не прокомментировал.

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