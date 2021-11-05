Санду довольна политическим подчинением Teleradio-Moldova

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Майя Санду приветствует решение перевести компанию Teleradio-Moldova под парламентский контроль. Об этом она заявила накануне в рамках телепередачи.

Санду выразила недовольство деятельностью Teleradio-Moldova и заявила, что в нынешнем своём виде компания “не служила интересам граждан”.

Накануне парламент принял в окончательном чтении проект о внесении поправок в Кодекс аудиовизуальных услуг Молдовы, согласно которым компания Teleradio-Moldova перешла под парламентский контроль. Нововведения также предусматривают, что члены Совета по аудиовизуалу будут уволены в случае отклонения законодательным органом их ежегодного отчёта о деятельности.

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