Санду довольна политическим подчинением Teleradio-Moldova

Санду довольна политическим подчинением Teleradio-Moldova

Майя Санду приветствует решение перевести компанию Teleradio-Moldova под парламентский контроль. Об этом она заявила накануне в рамках телепередачи.  

Санду выразила недовольство деятельностью Teleradio-Moldova и заявила, что в нынешнем своём виде компания “не служила интересам граждан”.

Накануне парламент принял в окончательном чтении проект о внесении поправок в Кодекс аудиовизуальных услуг Молдовы, согласно которым компания Teleradio-Moldova перешла под парламентский контроль. Нововведения также предусматривают, что члены Совета по аудиовизуалу будут уволены в случае отклонения законодательным органом их ежегодного отчёта о деятельности.

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