Санду: Для устойчивого развития сельского хозяйства должны работать и власти, и фермеры

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Майя Санду провела встречу с фермерами из разных районов страны. Была обсуждена ситуация в аграрном секторе Молдовы.

Аграрии рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за засухи, высоких цен на топливо и трудностей с экспортом. Майя Санду отметила, что понимает, что мелким и средним фермерам очень сложно, и напомнила, что власти предприняли определённые действия, чтобы помочь, даже если возможности для поддержки меньше из-за многочисленных кризисов, с которыми сталкивается страна. Глава государства подчеркнула, что в наших общих интересах, чтобы бизнес, в том числе в сельском хозяйстве, выдержал эти кризисы, и выслушала предложения аграриев относительно краткосрочных решений.

Президент также говорила о том, что в долгосрочной перспективе и власть, и аграрии должны работать на устойчивое развитие сельского хозяйства. Изменение климата — явление не временное, засухи — не исключение, они повторяются всё чаще и чаще, и фермерам необходимо выращивать засухоустойчивые культуры и использовать новые методы возделывания, доказавшие свою эффективность в наших условиях. И власти должны поддерживать, особенно через систему субсидий, сельскохозяйственные хозяйства, которые модернизируются, которые имеют шанс стать конкурентоспособными и, которые вносят вклад в национальный государственный бюджет. Также развитие перерабатывающей промышленности имеет решающее значение для развития сельского хозяйства. Не менее важно сотрудничество мелких домохозяйств, чтобы иметь возможность экспортировать на внешний рынок, тем более что правительство недавно добилось важного прогресса в открытии стабильных внешних рынков для молдавской продукции, передаёт moldpres.md.

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