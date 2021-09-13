Санду делает вид, что не знает, что многие граждане Молдовы ждут вакцину “Спутник”

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“Я не в курсе, есть ли спрос на эту вакцину”, – сказала президент в эфире передачи на частном телеканале. Санду дала понять, что вести переговоры о поставках “Спутника” в Молдову правительство не будет, так как “у нас есть другие вакцины”.

– У нас есть вакцины. Не знаю, есть ли ещё “Спутник”. Я не в курсе, есть ли спрос на эту вакцину и удовлетворён ли он, но у нас есть другие вакцины, – сказала она.

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