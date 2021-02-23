Санду дала понять, что не собирается выполнять решение КС

Санду дала понять, что не собирается выполнять решение КС

Майя Санду не намерена соблюдать Конституцию и выполнять решение КС. По крайней мере это она дала понять на проведённом этим вечером брифинге для прессы. 

Санду заявила, что есть только два пути решения политического кризиса.

– На досрочных выборах или референдуме люди решат судьбу – свою и страны, – сказала она. 

Напомним, что сегодня КС постановил, что указ Санду о повторном выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицэ был неконституционным. Судьи отметили, что президент и парламентские фракции должны продолжить консультации для определения нового претендента.

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