Санду дала понять, что не собирается выполнять решение КС

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Майя Санду не намерена соблюдать Конституцию и выполнять решение КС. По крайней мере это она дала понять на проведённом этим вечером брифинге для прессы.

Санду заявила, что есть только два пути решения политического кризиса.

– На досрочных выборах или референдуме люди решат судьбу – свою и страны, – сказала она.

Напомним, что сегодня КС постановил, что указ Санду о повторном выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицэ был неконституционным. Судьи отметили, что президент и парламентские фракции должны продолжить консультации для определения нового претендента.

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