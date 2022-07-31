Война в Украине мешает молдавским властям исполнить данные гражданам в рамках предвыборной кампании обещания. Об этом румынским журналистам заявила Майя Санду.

– Да, мы обещали хорошие времена, но никто не знал, что начнётся война. Учитывая последствия этой войны, нам гораздо сложнее реализовать то, что мы обещали. Мы занимаемся реформированием юстиции, пытаемся улучшить деловую среду, но очень сложно привлечь инвесторов, когда война на нашей границе. А на деньги, которые мы платим за газ, мы могли бы отремонтировать детские сады, школы. Такова ситуация, мы объясняем это людям, но не все это понимают, – сказала Санду.