Санду: Да, я буду настаивать на выводе российских войск из Приднестровья! (ВИДЕО)

Санду: Да, я буду настаивать на выводе российских войск из Приднестровья! (ВИДЕО)

Российским миротворцам нечего делать в Приднестровье. Так думает избранный президент Молдовы Майя Санду. В интервью общественному телеканалу Санду заявила, что считает требование о выводе войск РФ правильным, и что она будет продвигать эту позицию на посту главы государства.  

– Это всегда была официальная позиция Республики Молдова. Это не новость, а лишь продолжение правильной позиции РМ. У всех властей нашей страны была позиция, что эта оперативная группа российских войск должна быть выведена, а боеприпасы – утилизированы. И да, я буду продолжать эту позицию, потому что считаю, что это правильно, – сказала Санду. 

Избранный президент также дала понять, что считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье нарушает территориальную целостность и независимость нашей страны.

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