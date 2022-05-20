Санду: Цены растут из-за спровоцированной Россией войны

Санду: Цены растут из-за спровоцированной Россией войны

Рост цен в Молдове спровоцирован войной. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявила Майя Санду. Президент отметила, что, если бы не война, в марте цены на газ и электричество должны были уменьшиться, однако из-за конфликта они только растут. 

– Все государственные учреждения должны лучше выполнять работу, чем до сих пор, начиная с НАРЭ, которое должно тщательно проверять расходы “Молдовагаз” и что отражено в тарифе, компании, поставляющие электроэнергию, Совет по конкуренции. Правительство должно следить за ценами на продукты первой необходимости. Там, где государство может вмешаться, оно должно это сделать. С импортными товарами ситуация сложнее – там цены диктуют страны, которые поставляют нам продукты, – сказала она. 

Ранее мы писали, что депутат ПДС Раду Мариан обвинил в росте цен в Молдове Владимира Путина.

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