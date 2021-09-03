Санду бросилась в защиту Гаврилицы: Кто сказал, что дом нужно декларировать?! (ВИДЕО)

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Майя Санду считает, что Наталья Гаврилица “ничего не нарушила”, когда не задекларировала родительский дом, в котором живёт. Об этом президент заявила в рамках передачи на частном телеканале.

– Кто сказал, что дом нужно декларировать?! Где в законе об этом сказано? Есть какое-то положение, которое было нарушено? Насколько я знаю, нет. То, что закон не очень ясен и, может быть, в нём должно было бы быть предусмотрено это – это другой вопрос…Неправильно стричь под одну гребёнку всех, у кого есть дом. Я, например, знаю честных людей с домами, – сказала она.

Напомним, Наталья Гаврилица “забыла” указать в декларации родительский дом, в котором она живёт. Впоследствии, после скандала в СМИ, Гаврилица всё же сделала это, однако не упомянула ни стоимость жилища, ни его площадь.

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