Санду блокирует вступление в силу решения о компенсировании гражданам расходов на электричество (ВИДЕО)

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Закон о компенсировании гражданам расходов на электричество был принят парламентом в двух чтениях по инициативе Игоря Додона. Однако президент страны Майя Санду до сих пор не промульгировала его. Об этом лидер ПСРМ рассказал в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Она должна была в течение 15 дней подписать закон. Завтра-послезавтра отведённый для этого срок истекает. Вот и посмотрим, подпишет ли она его. Если нет – пусть объяснит более 1 млн 300 тыс. домовладельцев, почему они не получили помощь от государства, – сказал Додон.

Ранее парламент решил выделить по 428 леев на каждое домохозяйство для компенсирования расходов за электроэнергию за апрель и май.

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