Санду блокирует вступление в силу решения о компенсировании гражданам расходов на электричество (ВИДЕО)

Санду блокирует вступление в силу решения о компенсировании гражданам расходов на электричество (ВИДЕО)

Закон о компенсировании гражданам расходов на электричество был принят парламентом в двух чтениях по инициативе Игоря Додона. Однако президент страны Майя Санду до сих пор не промульгировала его. Об этом лидер ПСРМ рассказал в рамках нового выпуска своего видеоблога. 

– Она должна была в течение 15 дней подписать закон. Завтра-послезавтра отведённый для этого срок истекает. Вот и посмотрим, подпишет ли она его. Если нет – пусть объяснит более 1 млн 300 тыс. домовладельцев, почему они не получили помощь от государства, – сказал Додон. 

Ранее парламент решил выделить по 428 леев на каждое домохозяйство для компенсирования расходов за электроэнергию за апрель и май.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md