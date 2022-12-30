Санду: Бюджет страны – как плацинда, а у нас она маленькая

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Президент Молдовы объяснила, почему власти не могут более существенно повысить зарплаты и пенсии.

– Бюджет страны – как плацинда. И если плацинда маленькая, неважно, насколько правильно ты делишь её на всех: на образование, здравоохранение, пенсии, на дороги и проекты развития. Её всё равно не хватит. Нам нужно создать условия для экономики, чтобы помочь вырасти этой плацинде. Когда плацинда будет больше, разделим на большие куски для всех, – сказала она в эфире передачи на частном телеканале.

Санду также отметила, что цены в Молдове выросли главным образом из-за войны, а власти мало что могут с этим сделать.

– Мы не можем изменить цены на энергоресурсы, потому что мы их не производим, а покупаем на рынке. Правительство не может остановить рост цен, оно может лишь повысить доходы населения, – заявила президент.

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