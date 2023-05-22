Санду: 21 мая мы были большой европейской семьёй

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Майя Санду поблагодарила граждан Молдовы в стране и диаспоре, принявших вчера участие в собрании «Европейская Молдова».

– Вчера, 21 мая 2023 года, мы были большой европейской семьёй! Вчера мы были впечатлены многим, но наш голос был один: молдаване — это европейцы, Молдова должна стать к 2030 году равноправным членом Европейского союза. Мы собрали всех наших людей, со всех районов Молдовы, мы собрались более чем в 50 городах мира и прямо сказали, что Молдова – европейская, и что место нашей страны – среди свободных стран Евросоюза, – отметила глава государства.

Президент также подчеркнула, что вчера Молдова была гордая: все видели, что мы достойные люди, мы говорим то, что хотим, и мы тверды в решениях, которые касаются нашей страны.

– «Европейская Молдова» собрала людей со светом и верой в душе, граждан со всех уголков мира, которые исполнили гимн страны и объединились в хоры, детей и пожилых людей, которые с радостью и оптимизмом смотрят в будущее. Вместе мы приведём Европейский союз домой! — подытожила Майя Санду, передаёт moldpres.md.

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