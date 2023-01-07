Самый заразный. Европу накрывает новый штамм коронавируса

В Европе заражения «кракеном» уже фиксировали в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и других странах. Пока что случаи единичные, но европейцам уже стоит приготовиться, считает Мартушелли.
Похоже, «кракен» способен «уклоняться» от защитных механизмов иммунной системы и поражать даже вакцинированных и переболевших предыдущими вариантами коронавируса. Об этом говорится в статье Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Зато пока нет никаких доказательств того, что новый штамм более смертоносный, чем предыдущие. Поэтому есть надежда, что не так страшен «кракен», как его малюют.
– Опасность заключается в том, что всплеск заболеваемости совпал с и без того тяжёлым сезоном гриппа и ОРВИ, что может перегрузить больницы, — добавил обозреватель Politico, пишет news.mail.ru.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии