Самый короткий брак в Молдове: семейное счастье длилось всего 50 дней

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В 2022 году в Молдове было подано 9 551 заявление о разводе, что на 441 меньше, чем в 2021 году. Самый короткий брак в прошлом году длился всего 50 дней.

По данным Агентства государственных услуг, в 2022 году 82 пары развелись, не успев отметить первую годовщину свадьбы.

В 2021 году было оформлено 9992 заявления о разводе. 79 пар официально расторгли брак в том же году. Самая короткая продолжительность брака, зарегистрированного в 2021 году, составила 32 дня.

Регистрация расторжения брака в случае совместного заявления или одного из супругов производится в органе записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в территориальном радиусе которого проживают оба или один из супругов, либо в ЗАГСе, где был зарегистрирован брак.

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