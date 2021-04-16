Самолёт уже заказан: Додон говорит, что “Спутник V” поступит в Молдову в ближайшие дни

Самолёт уже заказан: Додон говорит, что “Спутник V” поступит в Молдову в ближайшие дни

182 тысячи доз российской вакцины от коронавируса – 120 тысяч для правого берега Днестра и 62 тысячи для левого – поступят в нашу страну в ближайшие дни. В этом граждан заверил Игорь Додон. 

– На днях был подписан финальный договор, было решение Комиссии по ЧС освободить от пошлин вакцины, заказан самолёт. В ближайшие дни “Спутник V” поступит в страну, – сказал он. 

Напомним, решение о предоставлении Молдове вакцины принял Владимир Путин в ответ на обращения Зинаиды Гречаный и Игоря Додона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md