Самолёт уже заказан: Додон говорит, что “Спутник V” поступит в Молдову в ближайшие дни

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182 тысячи доз российской вакцины от коронавируса – 120 тысяч для правого берега Днестра и 62 тысячи для левого – поступят в нашу страну в ближайшие дни. В этом граждан заверил Игорь Додон.

– На днях был подписан финальный договор, было решение Комиссии по ЧС освободить от пошлин вакцины, заказан самолёт. В ближайшие дни “Спутник V” поступит в страну, – сказал он.

Напомним, решение о предоставлении Молдове вакцины принял Владимир Путин в ответ на обращения Зинаиды Гречаный и Игоря Додона.

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