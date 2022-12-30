Самолёт компании Fly One не смог вылететь в Кишинёв из-за поломки

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Вчерашний рейс Fly One из Стамбула не состоялся из-за обнаруженных технических неисправностей. Об этом сообщили в авиакомпании, уточнив, что принимаются все необходимые меры для устранения проблемы.

Согласно заявлению Fly One, самолёту потребовалась замена колеса. Рейс из Стамбула перенесли на сегодняшнее утро.

В связи со случившимся компания предупреждает, что расписание других рейсов также может быть изменено.

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