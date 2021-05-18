Самолёт Air Moldova получил повреждения при посадке в Москве

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Самолёт авиакомпании Air Moldova при посадке в московском аэропорту Домодедово вечером 17 мая повредил хвостовую часть. Речь идет о рейсе 9U171.

Как сообщает Телеграм-канал runway09.aviation, из-за сильного ветра самолёт не имел возможности сразу приземлиться и был вынужден уйти на второй круг. После второго захода ему удалось сесть, однако после осмотра выяснилось, что из-за жесткой посадки он получил повреждения хвостовой части, передаёт point.md.

Компания Air Moldova пока не прокомментировала данную информацию. Серьёзность повреждений на данный момент неизвестна.

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