Самолёт Air Moldova получил повреждения при посадке в Москве

Самолёт Air Moldova получил повреждения при посадке в Москве

Самолёт авиакомпании Air Moldova при посадке в московском аэропорту Домодедово вечером 17 мая повредил хвостовую часть. Речь идет о рейсе 9U171. 

Как сообщает Телеграм-канал runway09.aviation, из-за сильного ветра самолёт не имел возможности сразу приземлиться и был вынужден уйти на второй круг. После второго захода ему удалось сесть, однако после осмотра выяснилось, что из-за жесткой посадки он получил повреждения хвостовой части, передаёт point.md.

Компания Air Moldova пока не прокомментировала данную информацию. Серьёзность повреждений на данный момент неизвестна.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md