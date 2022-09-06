Самокатом проблема не решится

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О становлении альтернативного транспорта и организации инфраструктуры для него

Любовь Чегаровская, info@aif.md

Лет 10 – 15 назад столичные власти стали призывать граждан в тёплое время года по возможности пользоваться альтернативным видом транспорта при передвижении по городу. Сегодня немало людей (в основном, молодёжь) предпочитают ездить на велосипедах и самокатах, но из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры сталкиваются с рядом проблем и становятся участниками ДТП.

Долго созревающая инициатива

Сначала власти стали прививать кишинёвцам культуру езды на велосипеде, организуя ежегодно 22 сентября День без автомобиля. Со временем в Кишинёве стало появляться всё больше людей, предпочитающих в тёплый сезон ездить на этом виде транспорта. В 2020 году в молдавской столице появились и электросамокаты. Если на велосипедах с момента их появления на улицах можно ездить по правой полосе дороги или по специально отведённой полосе, то на самокатах (как изначально было установлено) – только по тротуарам. Появиться-то этот вид альтернативного транспорта у нас появился, а вот правила дорожного движения для него с самого начала не были предусмотрены.

Ещё летом 2020-го, будучи тогда депутатом парламента, Никита Цуркан поднял вопрос о необходимости внести в Правила дорожного движения положения, регламентирующие поведение на дорогах лиц, управляющих электросамокатами, так как изначально они подпадали под категорию пешеходов, но гоняли на большой скорости по тротуарам, не носили защитных средств (шлемы, светоотражающие жилеты) и так далее. После того как в ответ на направленный Н. Цурканом депутатский запрос о количестве ДТП с участием электросамокатов выяснилось, что статистика не самая хорошая, были инициированы обсуждения проблемы с представителями МВД, Федерации велоспорта и гражданскими активистами. Через полгода встреч и дискуссий были разработаны положения, которые должны быть внесены в ПДД: регламентирована возможность управления электросамокатами по мощности до 250W с разрешённой максимальной скоростью до 50 км/ч; запрещён доступ на электросамокатах на общественные дороги лицам младше 16 лет; рекомендовано обязательное ношение шлема и светоотражающей экипировки; разрешено передвигаться только по велодорожкам, а в случае их отсутствия – по правому краю дороги, где максимальная скорость передвижения составляет 50 км/ч. Тогда ещё планировалось создать функционирующую инфраструктуру для вело/мото/автоспорта и разработать национальную программу по обучению школьников основам ПДД. Но после парламентских выборов 2021 года всё изменилось. Как заявил «АиФ в Молдове» Н. Цуркан, он «начал эту программу, но не успел довести её до конца. Сейчас этот проект пошёл по линии МВД как их инициатива».

С начала обсуждения этого вопроса прошло уже больше двух лет, поправки в ПДД всё ещё не внесены, а количество ДТП с участием самокатов только увеличивается. Чаще всего это происходит из-за халатности и невнимательности владельцев электросамокатов. Согласно статистике, обнародованной Национальным инспекторатом общественной безопасности (НИОБ), за первое полугодие 2022 года произошло 50 аварий с участием электросамокатов: в одних случаях лица, управлявшие этим видом транспорта, наезжали на пешеходов, в других – их сбивали водители автомобилей. В результате всех этих столкновений 50 человек получили разного рода травмы, а один пострадавший, к сожалению, погиб.

Что касается инфраструктуры города: для тех, кто говорит, что в этом направлении ничего не делается, – все проекты, которые реализуются в последние годы, учитывают потребности людей… Да, нам ещё многое предстоит сделать, но и этого не было три года назад. Мы постепенно реализуем инфраструктурные проекты с тем же бюджетом.

От шестнадцати лет и старше

В середине августа представители Национального инспектората общественной безопасности организовали встречу с руководителями компаний, предоставляющих в аренду электросамокаты, чтобы обсудить с ними перечень мер, которые следует предпринять для снижения числа ДТП с участием этого вида транспорта.

Как заявил прессе заместитель руководителя НИОБ Алексей Гросу, на организованных нескольких тематических встречах было решено предпринять ряд мер, касающихся безопасности передвижения на электросамокатах, в том числе достигнута договорённость о снижении скорости передвижения в многолюдных местах с 25 до 10 – 15 км/час.

– Мы договорились об ограничении их доступа в жилые массивы или в районы с повышенным потоком граждан для предотвращения аварий и различных нештатных ситуаций как с пользователями самокатов, так и с гражданами во время передвижения, – сказал А. Гросу. – В жилых районах скорость снижена до 10 – 15 километров в час. Это практически весь центр Кишинёва, проспект Штефана чел Маре, а также парки и скверы.

Новые правила предусматривают и ограничение по количеству человек – на электросамокате может передвигаться только один пользователь транспортного средства. В том случае, если всё же на него встанут двое, арендодатели установили программу, которая в конце поездки будет напоминать нарушителям, что они проехали по маршруту вдвоём, и попросит больше не повторять этого. К тому же дорожная полиция активно стала призывать граждан, пользующихся самокатами, до того как будут внесены поправки в ПДД, не пренебрегать защитными средствами. Как заявил в интервью www.agora.md

начальник отдела анализа и регистрации ДТП Национального инспектората общественной безопасности Павел Апостол, за управление электросамокатом без соблюдения правил, которые в самое ближайшее время появятся в ПДД, будут применяться наказания и налагаться штрафы.

– В плане этого проекта поправок к Правилам дорожного движения уже появляется понятие «самокат», чтобы все знали, что это такое. Будут введены некоторые специфические правила для этой категории участников движения – например, возраст допуска к управлению будет 16 лет, их движение будет ограничено на участках дороги, где скорость превышает 50 км/ч, – сказал П. Апостол.

Также будет прописано обязательство надевать светоотражающую экипировку, в первую очередь жилет. Сегодня граждан, пользующихся самокатом, полиция призывает переходить улицу по пешеходному переходу, идя рядом с ним и держась за руль; не гонять по тротуарам, а при передвижении следить за пешеходами, чтобы избежать столкновения; не ездить против движения по автодорогам с односторонним движением; носить светоотражающую экипировку.

Критики и защитники

При обсуждении темы электросамокатов в соцсетях, как это всегда бывает, мнения граждан разделились. Но многие участники дискуссии требуют либо установить правила для пользователей электросамокатов, либо вообще запретить их.

Л. Казак: «Давно пора регламентировать этот вид транспорта. Гоняют на высокой скорости по тротуарам подростки, а иногда и парами».

Е. Пискунова: «У нас на Чеканах, на аллее, детки лет 12 – 14, видимо, скидываются деньгами и гоняют. Бывает, и по трое на одном самокате. Даже если ограничить вес человека и скорость движения до 15 км/час, то всё равно будет сильный удар при наезде на ребёнка. Хорошо если отделается только ушибами».

М. Солтан: «На Чеканах есть известная аллея. Так там гоняют не по зелёной полосе (потому что это не интересно), а по белым полоскам, которые нарисованы на остальной части тротуара, между и мимо мам с колясками и мелких деток на трёхколёсных великах (вот это для них круто)».

И. Попова: «19 августа на моих глазах на Рышкановке электросамокат сбил двухлетнего ребёнка, идущего с родителями по аллее. Страшно то, что после падения эта особь даже не обернулась посмотреть, всё ли в порядке с малышом. Просто встал и поехал дальше. Это аморально, и ни один из окружающих не успел среагировать и остановить его».

Д. Киселёв: «Управляющим электросамокатами нужны права и экзамен на их получение. Как и для велосипедистов».

В. Руденко: «Лучше запретить вообще эти электросамокаты. Им не место в городе».

Но есть немало мнений людей, которые считают, что прежде чем критиковать, необходимо создавать соответствующие условия и инфраструктуру, а потом наказывать. «Электросамокаты, электрические или классические велосипеды – обычная и практичная вещь в цивилизованных странах, и у них есть соответствующая инфраструктура. Так что это проблема не цивилизации, а властей Республики Молдова. Нужно создать цивилизованные условия движения для всех, и не будет никакой опасности. И только после этого уже следует критиковать и наказывать», – считает пользователь соцсетей Д. Дабижа.

И он прав. Конечно, нельзя сказать, что в Кишинёве не уделяют внимания инфраструктуре для альтернативного вида транспорта, но всё это происходит крайне медленно и порой не до конца продумано. Взять, например, велосипедную дорожку на проспекте Дачия в столичном секторе Ботаника. Разметка для неё нанесена по правому краю «карманных» полос. В районе рынка у «1000 мелочей» всегда много машин, владельцы которых идут в магазины за покупками. Сейчас многие паркуют свои автомобили прямо на велодорожке, поэтому большая часть установленных муниципалитетом элементов ограничения выделенной полосы сорваны. Гражданские активисты критикуют местную власть за то, что она якобы всё делает лишь бы как, не расширяя полосы, не предусматривая условий для всех участников дорожного движения.

Нужен безопасный город

Критике подвергли даже Фестиваль альтернативного транспорта Alternocity Chişinău 2022, впервые организованный мэрией Кишинёва в этом году для популяризации велосипедов, самокатов, скутеров и др.

Гражданский активист Родион Гаврилой – один из тех, кто посетил этот фестиваль и поделился своим мнением о нём. По его словам, на мероприятии было много мотоциклов, электромашин, но совсем мало велосипедов, электровелосипедов, самокатов, моноциклов и мопедов. Мотоциклы нельзя отнести к альтернативному транспорту, так как они загрязняют воздух и очень шумные, отмечает общественник. Электромашины, хоть и экологичные, не являются спасением для города. Они не решают две важные проблемы: занимают много места и создают пробки.

– В мэрии Кишинёва никак не хотят понять разницу между транспортом, спортом и прогулками. Альтернативный транспорт – это велосипеды, электровелосипеды, самокаты, моноциклы и электромопеды. Все эти виды транспорта не загрязняют воздух и не создают шумовой фон, не занимают много места, развивают скорость до 30 км/ч и курсируют по городу, чтобы перевезти 1–2–3 человек из одного пункта в другой совершенно спокойно. Нам не нужна часть дороги, чтобы заниматься спортом или для прогулок. Нам нужен безопасный город, в котором и дети смогли бы ездить в школу на велосипедах. До сих пор у нас нет полос для альтернативного транспорта. Нет у нас и принятой тематической стратегии, – высказал своё мнение Р. Гаврилой.

Не всё сразу

По словам мэра Кишинёва Иона Чебана, на фестиваль были приглашены все, кто практикует альтернативный транспорт и с пользой для себя хотел провести свободное время.

– Я рад, что в последние месяцы нам удаётся раз в несколько недель совершать поездки по городу на велосипедах и самокатах. Я видел разные комментарии: что нам не нужны такие мероприятия, что это плохо или могло быть лучше. Думаю, что в следующий раз мы сделаем лучше, – убеждён столичный мэр. – Цель мероприятия заключалась в популяризации ходьбы, езды на велосипеде, самокате, роликах и других видах транспорта. Что касается инфраструктуры города: для тех, кто говорит, что в этом направлении ничего не делается, – все проекты, которые реализуются в последние годы, учитывают потребности людей. Пониженные до уровня тротуара бордюры, выделенные полосы, в том числе для альтернативного транспорта, в новых парках создаются условия для велосипедистов, есть велосипедная дорожка на аллее Мирча чел Бэтрын, в парке «Ла Извор» и т. д. Да, нам ещё многое предстоит сделать, но и этого не было три года назад. Мы постепенно реализуем инфраструктурные проекты с тем же бюджетом.

Градоначальник пообещал, что мэрия будет организовывать больше подобных мероприятий. Так, совсем скоро, с 16 по 22 сентября, пройдёт Европейская неделя мобильности. В этот период в Кишинёве будет организовано много мероприятий, информационных кампаний и акций на свежем воздухе.

Мнение Мазуровой

Помеха для водителей

Пользователям самокатов приходится сталкиваться с разными препятствиями при движении по тротуару – это бордюры, ямы. Колёса очень маленькие, и разные неровности чреваты переворачиванием самоката. Было бы хорошо, чтобы для самокатов были организованы выделенные полосы на тротуаре. Можно и на общественных дорогах, хотя на проезжей части нас подстерегает больше опасностей, потому что даже при самой удобной инфраструктуре не поменяешь менталитет многих наших водителей, для которых самокат – это помеха. Водители не всегда внимательны. На тротуаре, конечно, гораздо безопасней, потому что пешеход и самокатчик не могут друг друга сбить насмерть.

Ещё одна большая проблема – не просматриваемые перекрёстки. Это очень страшно, потому что человек, управляющий самокатом, не видит едущую машину, в свою очередь водитель не ожидает появления самоката. Такие аварии сложно предотвратить. Предполагаю, что совсем скоро будут регистрироваться аварии с участием одних самокатов или велосипедов, потому что этих видов транспорта становится всё больше в городе.

Диана Мазурова,

активный пользователь электросамокатом

В тему

За Родину, за безопасное движение!

29 августа на площади Великого национального собрания в знак протеста несколько десятков велосипедистов на короткое время легли на землю, чтобы привлечь внимание властей к отсутствию дорожной инфраструктуры для альтернативных видов транспорта и сопутствующих рисков ДТП.

Толчком к организации данной акции стало ДТП, в которое пару недель назад попала чемпионка Молдовы 2022 года по велоспорту Анна Родина. Девушка передвигалась на велосипеде и получила серьёзную травму при столкновении с автомобилем в районе г. Страшены. А. Родина была госпитализирована и проходит сложный и очень дорогой курс лечения. Протестующие также подписали петицию в адрес министра инфраструктуры и регионального развития, в которой попросили организовать специальные велодорожки на национальных трассах для безопасного передвижения.

На минувшей неделе с участниками акции протеста встретился министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он сообщил велосипедистам, что этой осенью власти намерены вынести на обсуждение общественности Стратегию мобильности Республики Молдова, а также профинансировать строительство некоторых дорог и велосипедных дорожек. Он также гарантировал, что управляемое им ведомство приложит все усилия, чтобы соединить Молдову с европейской сетью велосипедных маршрутов EuroVelo.