Самая частая причина пожаров в Молдове – неправильное использование печей

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Наиболее распространённой причиной пожаров и отравлений газами горения является неправильное использование теплогенераторов и печей в частном жилом секторе.

Повышенный риск представляют и установки природного и сжиженного газа, а также электрические елочные украшения. С начала года зарегистрировано более 1900 пожаров, в результате которых погибло 88 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления предупреждения Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям, полковник Олег Малашевский.

По его словам, необходимо, чтобы дымоход печи был чистым и печь не была перегружена дровами. Взрослым настоятельно рекомендуется не оставлять на ночь горящую печь, и чтобы дети не оставались без присмотра в помещении, когда горит огонь, передаёт ipn.md.

Неправильное использование как природного, так и сжиженного газа также может привести к пожару. Шланги от линии природного газа к плите или котлу должны быть надежно закреплены. Помещение, в котором находятся установки, должно постоянно проветриваться. Электроустановки, которыми украшена ёлка, должны быть исправны.

– При возникновении неисправностей все электродекорации должны быть отключены, а в случае возгорания следует немедленно сообщить о нём в службу 112. Не оставляйте включённые электродекорации на ночь или когда вас нет дома, – отметил полковник Олег Малашевский.

Он подчеркнул, что установка автономного детектора дыма может предотвратить пожар в доме. При возникновении очага возгорания он срабатывает и издает звуковой сигнал, так что человеку удаётся погасить огонь на ранней стадии. Если огонь распространится, необходимо позвонить по номеру экстренной помощи 112 и покинуть жильё.

Полковник говорил и о водоёмах. Местами уже образовались слои льда, но они ещё очень хрупкие и ходить по ним опасно. Толщина ледяного слоя, не представляющего опасности, составляет не менее 7 сантиметров. Людям рекомендуется избегать поездок по ледяному щиту, когда температура воздуха выше нуля градусов по Цельсию.

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