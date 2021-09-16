Сам себе “нарисовал” документ: у гражданина Молдовы изъяли фальсификат

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Накануне сотрудники Пограничной полиции обнаружили у трёх граждан Молдовы поддельные документы. Двое из них обратились к посредникам, чтобы получить фальсификаты, а третий сам изменил данные “Зелёной карты”.



По данным пресс-службы Пограничной полиции, в первом случае 43-летний житель Леова заплатил посреднику 250 евро, чтобы получить молдавское водительское удостоверение. Фальшивый документ был обнаружен на КПП “Кагул” в ходе проверки автомобиля, в котором он находился в качестве пассажира. По словам нарушителя, права он получил ещё в 2015 году, когда был на заработках во Франции.

На КПП “Скулень” был зарегистрирован подобный случай. У пассажира рейса Молдова – Германия обнаружили фальшивое водительское удостоверение. 44-летний мужчина заявил, что проходил курсы вождения в Израиле, но чтобы получить права, он обратился к соотечественнику, который выполнил “заказ” за 500 евро.

Третий случай произошёл на КПП “Леушень”, когда контроль проходил Renault Megane, за рулём которого находился 48-летний житель Кишинёва. Мужчина направлялся во Францию. В ходе проверки выяснилось, что он самостоятельно внёс поправки в “Зелёную карту”, которая была уже просрочена.

Все поддельные документы были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушители будут наказаны в соответствии с законодательством.

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