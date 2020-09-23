Сайты – под копирку

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О наказании за спущенные рукава и о Шоре-подлеце

И. Додон, президент РМ: «Что касается заявлений в прокуратуру, им (оппозиции) больше нечего делать. Подавайте! Это ваше право. Вы делаете это каждый день».

Кверуля́нтство (от лат. querulus – жалующийся) – непреодолимая сутяжническая деятельность, выражающаяся в борьбе за свои права и ущемлённые интересы, по большей части – мнимые или преувеличенные.

И. Чебан, мэр муниципия Кишинёв: «Я констатировал, что некоторые работы выполнены спустя рукава, с нарушениями. Специалисты… дадут оценку качеству выполненных работ, и если будет доказано несоблюдение норм, мы примем меры в соответствии с законом».

Неужели дожили? За спущенные рукава задерут штаны и дадут по…?

М. Санду, лидер ПДС: «Сайт был разработан специалистами ПДС, а не компанией, поэтому мы не можем подозревать, что компания сделала сайт для одной партии, а затем такой же – для другой. Как так получилось, что сайт «Нашей Партии» очень похож на наш, я не знаю…»

Видимо, у специалистов ПДС не самая большая зарплата, вот и крутятся как могут.

Д. Перчун, депутат парламента от ПДС: «Уважаемые пенсионеры, пенсии будут расти и значительно повышаться, когда к власти придут грамотные, честные и порядочные люди, которые не лгут, не обещают невозможного, не воруют и не забывают на следующий день о том, что обещали».

Это кто грамотные, честные и порядочные? М. Санду и компания? Они уже себя успели показать. Можно ли верить лидеру ПДС Майе Санду, которая закрывала школы, будучи министром образования, повысила налоги для сектора HoReCa, не нашла деньги для компенсаций аграриям, пыталась подмять под себя Генпрокуратуру, став премьером? Список её «благих дел» может быть продолжен.

Ю. Сакалы, активист движения «Стоп Хам-Молдова»: «Мы провели рейд по информированию водителей (с наклейкой баннеров), что здесь пешеходная зона и парковаться нельзя».

Ребята, хайп ловите? Может вам в полицию пойти работать? Толку будет точно больше.

В. Филат, председатель ЛДПМ: «Шор не был главным свидетелем. Он – подлец, который обездолил многие жизни и семьи в Молдове».

Всё. ЛДПМ в Оргееве на выборах голосов не получит.