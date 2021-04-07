Сайт www.moldovenii.md отмечает 10-летний юбилей

0

Сегодня исполнилось 10 лет сайту www.moldovenii.md, который посвящен изучению, осмыслению и продвижению правдивой истории и культуры Молдовы, а также молдавской цивилизации в целом.

В связи с этим сайт moldovenii.md обратился к своим друзьям.

”Уважаемые друзья!

7 апреля проект www.moldovenii.md отмечает свой десятый День рождения. Все это время популярность сайта стремительно росла и сегодня его ежемесячная аудитория составляет более 200 000 уникальных пользователей со всего мира. С каждым месяцем их число растёт, что говорит о возрастающем интересе к нашему проекту.

Наряду с тем, что наш проект является молдавской on-line энциклопедией, его можно смело назвать Национальной идеей молдаван.

И не только молдаван! Мы убеждены в том, что, изучив проект www.moldovenii.md, многие жители Румынии и других стран, считающие себя румынами (потомками римлян), задумаются об исторически обоснованном происхождении и наименовании нашего народа, его корнях, символах, истинных источниках его выдающихся древних языка и культуры.

Мы убеждены в том, что многие представители славянских (и других) этносов, чьи предки на протяжении тысячелетий жили рядом с молдаванами, формируя общую историю и культурные ценности, воспримут Национальную идею молдаван как свою собственную и пополнят ряды активных сторонников ее развития.

Необходимо отметить, что за время, прошедшее с момента возникновения идеи проекта, проделана работа по сбору и обработке огромного объема информации, связанной с нашим народом и страной. Собраны и собираются артефакты и исторические документы о древних цивилизациях нашего региона, молдавском государстве, сведения о культурном наследии молдавского и других этносов нашей страны. Практически все разделы сайта являются авторскими, уникальными в своем роде разработками коллектива проекта.

Создана уникальная база данных: видео и фото архивы, коллекции исторических документов, сведения о городах и сёлах Молдовы и многое другое. Под патронатом www.moldovenii.md проводились и будут проводиться и в дальнейшем культурно-образовательные и научно-популярные конкурсы, возрождаться музыкальные традиции и народные промыслы.

Особенно мы гордимся тем, что в проекте впервые приведены веские доказательства непрерывности на территории исторической Молдовы этнического, лингвистического, антропологического и генетического континуитета близкородственного народа на протяжении тысячелетий. Нашими историками убедительно доказано, что молдаване (и румыны), обладатели древнего языка, культуры, обычаев и традиций, не произошли и не могли произойти от многоязыких, неоднородных в культурном и этническом плане жителей Римской империи.

Мы опубликовали Русско-молдавский / румынский словарь, об издании которого было объявлено еще в 2011 году.

Мы постарались показать, в каких исторических условиях была допущена ошибка при определении наименования языка, нации и государства Румыния в середине XIX века. Мы предлагаем начать исправлять эту ошибку в интересах народов Румынии и Молдовы и излагаем обоснование необходимости этих изменений.

В проекте сделана попытка сформулировать основные принципы, характеризующие этнического молдаванина, и предложен Катехизис – свод правил, которым рекомендуется следовать тем, кто причисляет себя к молдавскому этносу.

Ведется постоянный диалог с гражданским обществом и научными кругами по вопросам развития молдавского on-line проекта.

Установлены связи с молдавскими диаспорами за рубежом. Мы уделяем особое внимание диалогу с нашими соотечественниками, стараясь рассказать о достижениях и пожеланиях молдаван со всего мира. С этой целью мы запустили цикл передач «Гордитесь, что вы молдаване», посвященный молдавской диаспоре.

К 120-летию кинематографа мы начали выпуск программ, посвященных молдавскому фильму.

Отдельные циклы передач мы посвятили человеку традиции, его мышлению и философии. В этом отношении мы стараемся вынести на обсуждение роль великих молдавских деятелей, концептуальные проблемы и принципы, которые характерны для человека традиции и традиционного общества.

Значимые для истории нашей страны, культуры, диаспоры, спорта и т.д. события отражаются в соответствующих разделах рубрики «Молдавские новости». Большая часть публикуемых новостей позволяет нашим читателям узнать больше о выдающихся молдаванах, о весьма значимых событиях, которые вошли или войдут в историю нашей страны и о которых будет говорить еще не одно поколение молдаван.

Мы путешествуем вместе с нашими читателями по живописным местам нашей родины, публикуя фото- и видеорепортажи в разделе «Природа и туризм Молдовы» и «Молдография».

Друзья сайта moldovenii.md радуют нас статьями, фото- и видеоматериалами, переданными для публикации в редакцию. Для них был создан подраздел новостей «Авторская колонка».

Мы постоянно развиваем детскую страницу сайта moldovenii.md. Среди последних публикаций – материал об Интернете, адресованный как родителям, так и детям. Мы надеемся убедить людей разных поколений использовать себе во благо лучшие достижения современного мира. В этом разделе можно найти дельные советы родителям, педагогам, детям, как правильно вести себя в Интернете и, соответственно, избежать неприятностей.

Словом, сделано, по нашему мнению, много важных и полезных дел, которые помогают нам утвердиться в качестве единой этнической общности – молдаван, и нести миру мощный позитив в восприятии окружающего мира, приобщать людей разных стран к богатой и древней молдавской культуре, сохранять культурное и историческое наследие наших предков, продвигать позитивный имидж Республики Молдова и её граждан в мире.

С уважением, коллектив проекта moldovenii.md”.