Сайт НКСС стал доступным для людей с нарушениями зрения

Сайт НКСС стал доступным для людей с нарушениями зрения

Сайт Национальной кассы социального страхования был адаптирован для граждан с особыми потребностями. 

Пользователи приложений на сайте НКСС смогут легко узнать самую актуальную информацию, касающуюся установления и выплаты пенсий и социальных пособий, – говорится в пресс-релизе учреждения.

Чтобы получить доступ к версии сайта для людей со слабым зрением, пользователь должен нажать на изображение в форме глаза, которое находится в правом верхнем углу страницы, пишет ipn.md.

По данным ведомства, предлагаемые электронные услуги постоянно развиваются и обновляются, чтобы любой человек, независимо от возраста и социальной категории, имел доступ к информации, размещённой на официальном сайте НКСС.

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