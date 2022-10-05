Сайт compensatii.gov.md планируют запустить на следующей неделе

Сайт compensatii.gov.md планируют запустить на следующей неделе

Власти планируют запустить на следующей неделе сайт compensatii.gov.md, на котором смогут зарегистрироваться граждане, желающие получить компенсации за газ, отопление и электричество. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

Сейчас онлайн-платформу тестируют, и, скорее всего, в начале следующей недели граждане уже смогут регистрироваться на сайте. Сделать это можно будет не только онлайн, но и подав письменное заявление или сообщив свои данные персоналу, занимающемуся регистрацией.

На сайте нужно будет ввести данные обо всех членах семьи, их среднемесячных доходах за 6 месяцев и коды счётчиков.

– Формуляр довольно простой. Мы будем собирать только те данные, которые необходимы для определения энергетической уязвимости той или иной семьи, — сказал Спатарь.

Он также уточнил, что представленная гражданами информация будет проверена специальными органами.

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