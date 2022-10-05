Сайт compensatii.gov.md планируют запустить на следующей неделе

Власти планируют запустить на следующей неделе сайт compensatii.gov.md, на котором смогут зарегистрироваться граждане, желающие получить компенсации за газ, отопление и электричество. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

Сейчас онлайн-платформу тестируют, и, скорее всего, в начале следующей недели граждане уже смогут регистрироваться на сайте. Сделать это можно будет не только онлайн, но и подав письменное заявление или сообщив свои данные персоналу, занимающемуся регистрацией.

На сайте нужно будет ввести данные обо всех членах семьи, их среднемесячных доходах за 6 месяцев и коды счётчиков.

– Формуляр довольно простой. Мы будем собирать только те данные, которые необходимы для определения энергетической уязвимости той или иной семьи, — сказал Спатарь.

Он также уточнил, что представленная гражданами информация будет проверена специальными органами.

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