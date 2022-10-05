Садоводы Молдовы в этом сезоне заложат на хранение вдвое меньше яблок

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По мнению экспертов Государственного аграрного университета Молдовы, нынешней осенью аграрии и трейдеры примерно вдвое сократят количество яблока, закладываемого на длительное хранение. В предыдущие годы фруктохранилища страны принимали не менее 200 тыс. тонн этой продукции.

Более того, эксперты считают, что в погодных и экономических условиях 2022 года товарный ресурс для свежего рынка даже в 100 тыс. тонн яблока будет хорошим результатом, поскольку, по их мнению, фактическое валовое производство яблока в Молдове в текущем году вряд ли превысит 420-430 тыс. тонн. Это один из самых скромных прогнозов: Минсельхозпищепром MAIA и ассоциация “Moldova Fruct” оценили урожай-2022 яблок на уровне 480 тыс. тонн. В 2021-м, по статистическим данным, в стране было произведено 660 тыс. тонн яблока.

Погода в конце сентября-начале октября также оказывает неоднозначное влияние на урожай этих фруктов. С одной стороны, из-за чередования дождливых и солнечных дней, а также большого колебания между ночной и дневной температурами воздуха, яблоки поздних красных сортов (“Чемпион”, “Айдаред” и др.) получили шанс обрести хорошую окраску. Но, с другой стороны, повышенная влажность в период, предшествующий уборке урожая и в её процессе, не способствует долговременному хранению продукции. Соответственно, владельцы фруктохранилищ, видимо, будут строже относиться к процессу приёмки яблок на хранение.

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