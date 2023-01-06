Садоводы и виноградари Молдовы опасаются преждевременного старта вегетации из-за аномально теплой погоды

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Высокие температуры последней недели беспокоят молдавских аграриев. Нетипичная погода этого периода подвергает опасности целый ряд сельскохозяйственных культур, которые могут пострадать.

Колебания температуры могут повлиять на виноградники и сады. Кроме того, нехватка снега может ощущаться при уборке зерновых, особенно после засушливого года, передает east-fruit.com.

Процесс так называемой спячки растений пока идет нормально. Однако фруктовые деревья являются одними из наиболее уязвимых к колебаниям температуры. Если в последующие дни сохранится аномально теплая погода, есть риск преждевременного старта вегетативного процесса.

По мнению специалистов, плантация, которая зимой вступала в вегетацию, а затем попала под заморозки, может полностью засохнуть или нести убытки несколько лет подряд.

– Самое главное, как пройдет время от жары к холоду или морозу. Если это произойдет внезапно, то это опасно. Если этот переход будет постепенным, то они восстановят уровень закалки, достаточный для прохождения этого критического периода температур, – сказал и.о. директора Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция» из Бельц.

На прошлой неделе в Молдове температура воздуха поднималась до +14 градусов.

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