Сад в банке

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Как сделать флорариум

Если вам наскучили комнатные цветы в традиционных горшках, создайте флорариум, посадив растения в закрытый контейнер.

История появления

Флорариум, который в зарубежной литературе иногда называют террариумом для растений, изобрёл английский врач Н. Уорд в 1829 году. Небольшая стеклянная ёмкость с почвой изначально предназначалась для разведения бабочек, но неожиданно доктор обнаружил в ней проростки папоротника. Наблюдая за растениями, Уорд выяснил, что они могут длительное время находиться в герметично закрытом пространстве. Это объясняется постоянным круговоротом углекислого газа и кислорода, возникающим ­благодаря дыханию и фото­синтезу ­растений.

Миниатюрные теплички, которые называли «ящик Уорда», послужили многим ботаникам XIX века для перевозки нежных тропических растений из дальних стран в оранжереи Европы и на другие континенты. Так, известный естествоиспытатель Р. Форчун перевёз в таких ящиках несколько тысяч чайных растений из Шанхая в регион Ассам в Индии, положив начало плантациям знаменитого чая.

Готовый или самодельный?

Выбирая флорариум в магазине, учитывайте возможные неудачи. Не всегда растения оказываются долговечными, правильно подобранными, порой срок жизни покупного миниатюрного садика бывает непродолжительным. Однако если вы купили качественную композицию, то она будет эффектным подарком или приятным украшением вашего дома. При правильном уходе растения могут жить несколько лет.

Сделать флорариум своими руками – увлекательное и творческое занятие. Подберите растения по собственному вкусу, поместив в интересный сосуд, и следите за жизнью своего ­«сада в ­бутылке».

Два вида

Традиционный миниатюрный сад – закрытый сосуд, обычно с относительно узким горлом, в котором создаётся замк­нутая экосистема, способная долго существовать без вмешательства человека. В таких условиях отлично чувствуют себя тропические растения, которым необходимы тепло и влага. В последнее время появилось множество открытых флорариумов разнообразной формы. Они скорее подходят для медленно растущих суккулентов.

Для закрытого флорариума возьмите бутыль с широким горлом, химическую посуду (банку с притёртой пробкой, колбу), поддон со стеклянным колпаком или любую подходящую ёмкость с крышкой, даже небольшой ­аквариум.

Учтите, что стекло должно быть прозрачным, чтобы обеспечить хорошую освещённость. Периодически растениям требуется уход, поэтому предусмотрите возможность доступа к ним.

Открытый мини-садик легко сделать в круглом аквариуме или специальном прозрачном контейнере. В продаже есть шарообразные, каплевидные, цилиндрические, многогранные контейнеры для флорариумов. Удобно, если у ёмкости имеется глубокое основание, в которое помещают многослойный ­субстрат.

Создание композиции

Выбирая растения для посадки, учитывайте скорость их роста и условия. Они обязательно должны иметь сходные потребности во влаге. Для флорариума не подойдут интенсивно растущие виды, требующие тщательного ухода. ­Начинающим лучше остановиться на неприхотливых и медленно растущих сортах или видах растений с некрупной корневой системой. Цветущих видов лучше избегать, так как цветки быстро увядают и могут стать источником инфекции и просто ухудшат вид композиции. Даже длительно цветущая орхидея в конце концов увянет, кроме того, она требует специального субстрата и ухода.

Для тропического закрытого флорариума выбирайте фикус крохотный, пеперомию стелющуюся, пилею мелколистную, папоротники (костенец, или асплениум постенный, костенец волосовидный, пеллею круглолистную и почвопокровную, напоминающую мох селагинеллу Крауса), фиттонию Вершаффельта с мелкими листьями и розовыми жилками, мелколист­ные сорта плюща обыкновенного (Little Diamond с кремовой каймой по краю ­листа).

Для садика из суккулентов отлично подойдут молодило, миниатюрные виды очитка и толстянки, небольшие ­кактусы, литопсы.

Параметры – влажность и освещение

Закройте крышку ёмкости и оставьте растения осваиваться на новом месте. Наблюдайте за влажностью воздуха. Нормальная ситуация, если в закрытом флорариуме по утрам на стекле появляются капли воды. Если на стенках постоянно остаётся конденсат, это означает, что влаги слишком много и ёмкость нужно проветрить. Если стекло постоянно сухое, добавьте немного воды, опрыскав растения из пульверизатора.

Обеспечьте хорошее освещение, но избегайте прямых солнечных лучей. Если вы предполагаете разместить флорариум в тёмном углу комнаты, позаботьтесь о досвечивании специальными фитолампами в течение 10–12 часов.

Периодически обрезайте слишком активно растущие ­экземпляры, удаляйте сухие и повреждённые листья.

Елена Горбунова

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