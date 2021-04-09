“Сад памяти”: в Долине роз высадили сотни деревьев (ФОТО)

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Акция “Сад памяти” прошла сегодня в Долине роз. “Волонтёры Победы” и представители Россотрудничества в Республике Молдова высадили сотни деревьев в память о героях-освободителях.

– Данная акция носит международный характер и была организована во многих странах постсоветского пространства. Молдова приняла эстафету от Республики Армения и передала её Азербайджану! – отметил принявший участие в мероприятии вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

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