С завтрашнего дня водители должны ездить с включёнными фарами и днём

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Об этом участникам дорожного движения напоминает Национальный инспекторат общественной безопасности.

До 31 марта водители должны будут включать фары ближнего света на автомобилях и в дневное время. Данная мера связана с погодными явлениями, которые снижают видимость на дорогах, пишет moldpres.md.

Инспекторы патрульной службы советуют водителям адаптировать скорость к погодным условиям и сохранять большее расстояние между транспортными средствами.

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