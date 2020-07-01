С завтрашнего дня в Молдове стартует масштабный ремонт дорог

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С четверга, 2 июля, по всей стране стартует ремонт дорог. Об этом на пресс-конференции объявил министр экономики и инфраструктуры Серджиу Рэйлян. А сегодня Государственная администрация дорог подписала первые 4 контракта на проведение работ в рамках программы “Хорошие дороги для всех”.

– Мы продолжим ремонтировать дороги в районных центрах, в сёлах. К дому каждого гражданина должна быть проложена дорога. До ноября жители более чем 1200 населенных пунктов страны смогут воспользоваться более чем 900 км хороших дорог, – сказал он.

Рэйлян отметил, что подписанные сегодня контракты предусматривают ремонт более 240 км дорог, стоимость работ превышает 220 млн леев. Участки были отобраны согласно предложениям местных публичных властей, пишет ntv.md.

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