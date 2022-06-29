С завтрашнего дня в Молдове начнёт действовать запрет на перевозку животных

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) ограничило национальную и международную перевозку животных из-за жаркой погоды. Ограничение будет действовать с 30 июня по 6 июля.

По данным ведомства, перевозка животных по стране будет разрешена только с 21.00 до 08.00 при условии, что для каждого перевозимого животного будет выделено не менее 20% пространства грузовика, передаёт moldpres.md.

Кроме того, зоотехников предупреждают, что они должны принимать меры по защите животных, обеспечивая их надлежащим кормлением и водой. Нужно регулярно проверять состояние животных и принимать соответствующие меры, чтобы не подвергать их риску и стрессам.

Специалисты НАБПП предупреждают, что во время жары специальные укрытия должны защищать животных от прямых солнечных лучей. При отсутствии достаточного пространства в помещениях повышается риск задохнуться. Важно, чтобы у каждого животного было достаточно места, чтобы лечь, так как это способствует охлаждению тела. Иногда бывает необходимо разделить животных на более мелкие группы, так как в больших они будут сбиваться вокруг одного источника воды или корма.

Напомним, что на всей территории Молдовы действует “желтый код” опасности из-за жары.

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