С завтрашнего дня у многих жителей Яловен будет доступ к общественному транспорту

С завтрашнего дня у многих жителей Яловен будет доступ к общественному транспорту

Об этом сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан. 

Так, троллейбусный маршрут №36 Кишинев-Яловены, который ходит до круговой развязки в центре Яловен, с завтрашнего дня будет продлён ещё на 3 км. По словам градоначальника, это было необходимо, поскольку в этом районе проживает много граждан, не имеющих доступа к общественному транспорту, а более 70% жителей города Яловены работают в столице.

– Я пообщался с руководством Яловен и гражданами, когда участвовал в запуске трёх светофоров на выезде из города у конечной остановки Управления электротранспорта. Тогда люди сказали мне, что им очень нужен транспорт. Я рад, что нам удалось достигнуть этой цели, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее для безопасности граждан, проживающих у выезда из Яловен, а также участников дорожного движения были установлены три светофора, обустроены пешеходные переходы и нанесена необходимая дорожная разметка.

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