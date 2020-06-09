С завтрашнего дня перекроют улицу Тигина: как изменится движение транспорта

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 10 по 26 июня будет перекрыто дорожное движение по улице Тигина на участке от улицы Митрополит Варлаам до бульвара Штефан чел Маре. Здесь будут проводиться работы по прокладке сетей.

В данной связи изменится движение общественного транспорта, как следует ниже.

Автобусы №24, №31, №38 и №39:

Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, К. Негруцци, Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №113:

Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, Штефан чел Маре, ул. Чуфля, Виадук и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №117:

Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, К. Негруцци, Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №152:

Туда – маршрут сокращается до ул. Болгарская, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №178:

Туда – от ул. Колумна по улицам Измаил, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №190 и №192:

Туда – от ул. Измаил по улицам Букурешть, Измаил и далее по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется придерживаться временной дорожной сигнализации или объезжать данный участок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.