С завтрашнего дня перекроют улицу Тигина: как изменится движение транспорта

С завтрашнего дня перекроют улицу Тигина: как изменится движение транспорта

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 10 по 26 июня будет перекрыто дорожное движение по улице Тигина на участке от улицы Митрополит Варлаам до бульвара Штефан чел Маре. Здесь будут проводиться работы по прокладке сетей. 

В данной связи изменится движение общественного транспорта, как следует ниже.

Автобусы №24, №31, №38 и №39: 

  • Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, К. Негруцци, Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленному маршруту. 

Микроавтобус №113:

  • Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, Штефан чел Маре, ул. Чуфля, Виадук и далее по установленному маршруту. 

Микроавтобус №117:

  • Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, К. Негруцци, Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленному маршруту. 

Микроавтобус №152:

  • Туда – маршрут сокращается до ул. Болгарская, а далее по установленному маршруту. 

Микроавтобус №178:

  • Туда – от ул. Колумна по улицам Измаил, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту. 

Микроавтобусы №190 и №192:

  • Туда – от ул. Измаил по улицам Букурешть, Измаил и далее по установленному маршруту. 

Водителям настоятельно рекомендуется придерживаться временной дорожной сигнализации или объезжать данный участок.

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