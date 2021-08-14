С завтрашнего дня на Птичьем рынке заработает сельскохозяйственная ярмарка

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На Птичьем рынке на улице Кэрбунарилор, 9 будет организована ярмарка сезонных продуктов и приспособлений для изготовления вина. Ярмарка будет проходить с 15 августа по 1 ноября.

Соответствующее распоряжение подписала заместитель примара муниципия Ольга Урсу, передаёт ipn.md. Согласно документу, субъектам разрешено осуществлять коммерческую деятельность на территории Птичьего рынка без подачи уведомления о начале коммерческой деятельности.

Муниципальное предприятие „Центральный рынок”, в ведении которого находится Птичий рынок, обеспечит организацию мест для продажи товаров по тематике ярмарки с соблюдением мер защиты и предотвращения распространения COVID-19. Кроме того, предприятие обеспечит соблюдение общественного порядка, уборку территории в течение всего периода проведения ярмарки, а также взимание ежедневной платы за торговые места в соответствии с тарифами, утверждёнными Муниципальным советом Кишинёва.

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