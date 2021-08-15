С завтрашнего дня меняются правила въезда в Молдову

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Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела новые правила въезда в Республику Молдова. Они вступят в силу в понедельник, 16 августа.

Так, при въезде в Молдову нужно предъявить один из следующих документов:

сертификат о прохождении полного курса вакцинации (документ действителен в случае, если после окончания полного курса вакцинации прошло минимум 14 дней)

ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 до въезда в страну или экспресс-тест на антиген к коронавирусу, сделанный не ранее, чем за 48 часов;

медицинская справка о перенесённом заболевании COVID-19 за последние 15 – 180 дней (6 месяцев) или справка о наличии антител к COVID-19 (документ действителен в течение 90 дней).

Медицинские справки должны быть на молдавском, английском, русском, французском, немецком или итальянском языке.

Граждане, у которых нет необходимого документа, должны будут заполнить эпидемиологическую карту и соблюдать 14-дневный карантин. От карантина освобождены дети до 12 лет, а также учащиеся или студенты до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу.

Подробнее о новых правилах въезда в Молдову можно узнать здесь.

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