С 1 августа из Приднестровья в Кишинёв начнут ездить маршрутки и автобусы

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С 1 августа в Приднестровье возобновляются международные перевозки. Маршруткам и автобусам разрешат ездить на левый берег Днестра, Украину и Россию.

На левый берег Днестра на маршрутке или автобусе можно поехать без разрешения оперштаба, если успеть за 12 часов. Это только для жителей Приднестровья и при условии покупки билетов в кассе автостанций. Важно сохранить билет до возвращения обратно, передаёт tsv.md.

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