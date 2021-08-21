С завтрашнего дня движение по улице Иона Крянгэ будет возобновлено в тестовом режиме

0

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, сегодня на улице Крянгэ укладывают последний слой асфальта. По словам градоначальника, работы на проезжей части дороги будут ещё проводиться, так как ремонт не окончен. Согласно контракту, улица будет сдана в эксплуатацию в 2022 году.

– Наша цель – сделать все возможное, чтобы 1 сентября проезжая часть дороги была отремонтирована. Так, сегодня в течение дня будет ограничен доступ машинам и общественному транспорту. С завтрашнего дня движение будет полностью восстановлено, а за дорогой будут вести наблюдение подрядчик и специалисты управления. Затем нанесут временную разметку с выделенными полосами для общественного транспорта в тестовом режиме, – заявил Чебан.

Кроме того, будут осуществляться остальные работы, которые не помешают дорожному движению.

– Далее будут отремонтированы въезды во дворы, обустроены зелёные зоны. На части парковки возле парка «Дендрарий» временно будет уложен гравий, а весной стоянку полностью обустроят. Решение было принято для соблюдения всех юридических процедур, а работы будут осуществлены качественно и без спешки, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, что ремонтные работы на улице Крянгэ с заменой всех подземных сетей и обустройством тротуаров, эвакуацией киосков и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на 5 месяцев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.