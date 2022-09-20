В Тирасполе задержали таксиста-сутенёра

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В Тирасполе задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в сутенёрстве. Он работал в службе такси, женат, у него есть пятилетняя дочка. С виду примерный семьянин, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

По данным следствия, в одной из популярных социальных сетей подозреваемый создал страницу под вымышленным именем. Находил молодых девушек, начинал с ними переписываться. В беседе выяснял их социальное и материальное положение. Когда понимал, что девушка в поисках работы, предлагал вариант: оказывать услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Кто-то отказывался, кто-то соглашался.

В сети сутенёра, как правило, попадали девочки без образования, из неполных или неблагополучных семей, студентки, те, кто был в поисках подработки. Если в какой-то момент они решали бросить это занятие, подозреваемый находил весомые аргументы, чтобы их переубедить, начинал шантажировать.

По данному факту ведётся следствие. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: “Вовлечение в занятие проституцией” и “Организация занятия проституцией”. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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